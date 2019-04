Russisk kulturbærer: Forfattere har genindført selvcensuren, og litteraturen lider

Man kan ikke undgå at blive forpustet, når Natasja Perova i lyntempo tager temperaturen på moderne russisk litteratur.

Natasja Perova er en institution i russisk kulturliv. Hun har i mere end 30 år promoveret moderne russisk litteratur i både sit eget land og udlandet gennem blandt andet det engelsksprogede magasin Glas (Røst) og betegner sin nuværende funktion som ’Kulturträger’ – kulturbærer.

Glas eksisterede i 25 år og nåede inden lukningen i 2014 at introducere omkring 170 russiske forfattere til ikkerussiskkyndige. Da Svetlana Aleksijevitj i 2015 modtog nobelprisen, forelå således kun et enkelt af hendes værker, ’Landscape of Loneliness’, i engelsk oversættelse – trykt i Glas 30 år tidligere. Andre senere prisvindere som Viktor Pelevin, Vladimir Sorokin og Ljudmila Ulitskaja er også i både ind-og udland blevet promoveret af Natasja Perova.

»Under glasnost og i det nye uafhængige Rusland kom der en hel lavine af bøger, der havde været forbudt – både russiske og udenlandske. De litterære magasiner blomstrede, og læseinteressen var enorm«, siger Natasja Perova i et telefoninterview og fremhæver blandt de nyopdagede Sigismund Krsjisjanovskij og Andrej Platonov.

»Han var et glemt og overset geni fra 1920’erne. Han havde ikke fået trykt en linje i sovjettiden, men hans manuskripter lå nydeligt samlede i arkiverne, hvor de blev fundet ved et rent tilfælde. Og med hensyn til Andrej Platonov er han ikke mindre vigtig end Aleksandr PusjkinIngen – begge revolutionerede russisk litteratur«.

Men situationen har ændret sig. Ny russisk litteratur har det svært både ude og hjemme. »Russisk kultur har det fint internationalt. Der er russiske dansere, orkestre og malere på programmet over hele verden. Men det kniber med litteraturen – især i den engelsksprogede verden«.

Rusland er ikke længere så frit som i 1990’erne, og det er gået ud over litteraturen. »Selvcensuren er genindført«, som Natasja Perova siger. »Dertil kommer, at de store russiske forlag satser på det salgbare og går helt uden om ny russisk fiktion. En hel del forfattere har også lagt sig i midterfeltet, hvilket myndighederne ikke er utilfredse med«.

»Talentfulde unge forfattere kommer i minioplag på 1.000. Det betyder, at de kun læses af kritikere, universitetsprofessorer og medlemmer af de komiteer, der uddeler priser. Det er helt utrolig hårdt for selv oplagte talenter at trænge igennem«.

Marija Labytj og Lisa Aleksandrova-Sorina er et par af de talentfulde nye forfattere, der ifølge Natasja Perova følges med opmærksomhed i den russiske intelligentsia.

Marija Labytj, der både fotograferer, tegner og skriver, var blandt de nominerede til den russiske bestsellerpris med antikrigsromanen ’Møgkællingen’ og til en børnebogspris med en samling illustrerede eventyr. »Hun er en vigtig stemme i dagens Rusland, men ikke særlig kendt og er desværre heller ikke oversat«, siger Natasja Perova.

Lisa Aleksandrova-Sorina, der er oversat til blandt andet fransk og engelsk, har med romanen ’The Little Man’ været nomineret til flere priser. Hun har skrevet fire romaner, og Natasja Perova citerer gerne den belgiske litteraturkritiker Martine Van Goubergens vurdering af Aleksandrova-Sorina: »Jeg sætter hendes romaner på samme hylde som værker af Dostojevskij og Bulgakov«.

»Der sker utrolig meget i russisk litteratur. Det lønner sig at gå på jagt her. Desværre er det i Rusland som andre steder, at jo bedre bogen er, jo dårligere er dens salgstal«, siger Natasja Perova og lægger røret efter 70 minutters interview.