Jens Kæmpe debuterede i april med ’Kunstens Regler’. En digtsamling om at være et ungt menneske i storbyen, med alt hvad det indebærer. Om tilværelsens vilkårlige skønhed og kedsomhed.

FOR ABONNENTER

’Kunstens regler’ foregår i København og Paris, hvor der digtes om en døsig ungdomsstemning, med luksusproblemer og aftaler, man ikke gider. Der drikkes øl på cafeer, mens man venter på, at der skal ske noget, samtidig med at der funderes over tilværelsens små sandheder.