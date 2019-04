FOR ABONNENTER

Ud af de ti Grimm-eventyr, Kenneth Bøgh Andersen og Benni Bødker har gendigtet, var et så ubehageligt, at jeg opgav at læse det inden sengetid. Det hedder ’Fitchers fugl’ og er så bestialsk, at der er overhængende fare for at få horroragtige mareridt om bloddryppende skamferede kvindetorsoer.