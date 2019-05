Klimaet er i krise. Det er Greta Thunberg og hendes familie også

Greta Thunberg og hendes familie har begået et kampskrift, der udmatter, men måske giver håb for folk med diagnoser, der her vil føle sig set og hørt. Om ’Scener fra hjertet’ fungerer som et klimakampskrift, er mere tvivlsomt.