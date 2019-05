Turen går til Estlands og Italiens dunkle underverdener i to nye krimier

FOR ABONNENTER

Mens Danmarks værdige og vældige forlag har solide aktieposter i den store nordiske krimifabrik, som kalder sig sinistert noir, men oftere er banalt neon, så er der små idealistiske forlag, som sørger for genrens mere kunstneriske udviklinger. Uden for den slagne skandinaviske landevej med blik for originalitet, men også uden økonomi til at sende gratis bøger til superlativglade bloggere med selvskabt stjerneregn til at promovere produkterne.