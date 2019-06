FOR ABONNENTER

Et digt og en billedbogstekst. Det er det samme. Begge steder gælder det om at holde (digter)tungen lige i munden, for det er så lidt, der skal til for at få læsset til at vælte. Omvendt kan et lillebitte greb være med til at holde balancen på selv den dristigste konstruktion. En særlig stemning.