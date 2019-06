FOR ABONNENTER

Det er sjældent, jeg får en så forunderlig bog imellem hænderne som iranske Shahrnush Parsipurs roman ’Kvinder uden mænd’. Og også sjældent, at jeg vægrer mig så meget for at afsløre dele af handlingen i en anmeldelse, for allerede fra første side er den korte roman tætpakket af overraskelser og mærkelige hændelser.