Anmelder begejstret for nyt litteraturmagasin: »Jeg er sikker på, man kan få mere ud af at læse det her magasin end så meget andet!«

Forlaget Organiseret Vold Begået Imod Den Almindelige Tale, Ovbidat, er et lille gør-det-selv-forlag, der bl.a. har udgivet håndsyede bøger. Nu er de aktuelle med et aktivistisk magasin. Her ses forfatter Rolf Sparre Johansson (til højre) og redaktør Jakob Slebsager Nielsen i 2014, da Politiken besøgte forlaget.