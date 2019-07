»Min far havde også været gift før. Det var et tvangsægteskab. Han opholdt sig i USA og var forelsket i en amerikaner. Men hans far beordrede ham hjem. Der var ingen diskussion. Han skulle komme hjem og gifte sig med en afghansk kvinde. Det gjorde han så, men hun døde, og han mødte så min mor, der havde været enke i 6 år, men stadig kun var 22 år, mens han var 24 år ældre. Det blev en pagt. Min mor havde haft det hårdt. Man dæmoniserede den her kvinde, hvis mand var død. Hvad havde hun dog at leve for mere? Hver evig eneste dag blev hendes eksistens betvivlet, for hvorfor havde hun brug for at forlade sit hjem, hun var jo husmor? Men hun havde jo sine børn, hun skulle brødføde. Det tænkte man ikke over. Hun arbejdede i en bank og tog læbestift på om morgenen, og det sladrede folk om«.

Constance og livskriserne

Siden dansklæreren ramte plet med ’Constance Ring’, er der gået mange år. Geeti Amiri har i flere omgange genlæst romanen i forbindelse med livskriser. Igen og igen har hun følt sig bekræftet i, at den frihedstrang, der bor i hende, og som hun genkender hos Constance Ring, ikke passer til de forventninger, hendes kærester gennem tiden har haft, og det er ikke så let at tale om.

Hun læner sig tilbage på bænken, kigger op i himlen og tørrer sine øjne:

»Hvis jeg bliver lidt overvældet af at tale om det her, er det, fordi alle de her spørgsmål, som så længe har fyldt i mig, er kommet tilbage. De har ligget i en skuffe, og nu er de hoppet ud af den, fordi jeg lige har rundet de 30 og står ved et nyt kapitel«.

»Constance har fået mig til at tænke over, om nogle af os fødes uden et valg. Bliver nogle af os fra begyndelsen udstyret med for stor evne til at gruble over tilværelsen? Har nogle af os for meget oprørsk energi i os? Er nogle af os dømt til at gå i ring og hele tiden ende med det samme udfald, uanset hvad vi gør?«.

Det viste sig, at det samme rygtesamfund, som var hæmmende for kvinderne i ’Constance Ring’, slog til. Alt, hvad jeg havde foretaget mig, den mindste bytur, de jobs, jeg havde haft, mine parforhold, min promiskuitet, alt udpensledes i detaljer

Geeti Amiri har en dyb oplevelse af at have taget fejl. At prisen for den frihed, hun har haft, siden hun fik et nyt liv som 17-årig, har været for høj. Det sidder i hende, at hun kan ende som den ulykkelige kvinde, der modsat alle dem, der går på kompromis, aldrig finder lykken i den tosomhed, hun længes efter:

»Alle de piger, jeg gik i gymnasiet med, og alle dem, jeg har foragtet i den offentlige debat, og som jeg mente var hyklere, fordi de gik på kompromis med deres frihed, de har jo luret den, de har faktisk gjort det rigtige. De kan blæse og have mel i munden. Men det kan jeg ikke. Jeg ville ønske, jeg kunne tøjle det oprørske i mig. Jeg vil ikke om 10 år være hende, der ikke er landet på begge fødder«.

Forlovelsen, der blev brudt

Da hun var 24 år, troede hun ellers, at hun havde klaret den, at det var lykkedes hende at forene sine to verdener, den danske og den afghanske.

»Jeg havde stabiliseret mig selv, så jeg levede op til normalitetskravene for unge. Jeg havde taget min studentereksamen, jeg var kommet ind på statskundskab, en prestigefyldt videregående uddannelse, og så havde jeg fundet kærligheden, som både kunne behage mit bagland og indfri mine inderste ønsker om at blive anerkendt for det, jeg kommer fra. Igennem ham, som også var afghanskdansker, følte jeg, at den gamle Geeti blev genoplivet. Hende, jeg havde måttet lægge ved dørtærsklen, da jeg forlod mit barndomshjem som 17-årig«.

Men det gik ikke. Geeti Amiri oplevede langsomt, at de friheder, hun havde taget for givet, blev indskrænket. Hun kunne kun drikke et glas vin, hvis hun var sammen med kæresten. Hvis hun skulle mødes med nogen, skulle hun forklare ham hvem og hvorfor. Hun skulle pludselig tænke over, om det tøj, hun havde på, afslørede for meget af hendes arme.

»Det var for godt til at være sandt, det var et glansbillede, og den slags krakelerer. Jeg var jo gået den vej, fordi jeg savnede mine afghanske rødder så meget. Men så sad jeg der og måtte spørge mig selv, hvorfor er jeg så ulykkelig, når jeg på så mange måder har fået det, jeg vil have. I begyndelsen kunne jeg ikke sætte ord på det og valgte også at tie det ihjel. Jeg var den kommende svigerdatter, jeg dyrkede min rolle, var enormt meget sammen med min kæreste og kunne næsten ikke hive motivationen frem til at studere, fordi jeg mærkede tvivlen over mit liv, hver gang jeg var på universitetet. Så kom endelig dagen for vores forlovelse, og i løbet af ti minutter blev den aflyst af hans forældre. Med begrundelse i det liv, jeg havde levet, før jeg mødte deres søn. Altså på grund af mit eget danske liv«.

Det viste sig, at Amiris kommende svigerforældre havde forhørt sig om hende i det afghanske miljø.

»Jeg havde troet, jeg kunne flygte fra min fortid, men man havde i det afghanske miljø ikke kunnet tilgive mig mit oprør. Det, jeg havde gjort, da jeg var 17. Det viste sig, at det samme rygtesamfund, som var hæmmende for kvinderne i ’Constance Ring’, slog til. Alt, hvad jeg havde foretaget mig, den mindste bytur, de jobs, jeg havde haft, mine parforhold, min promiskuitet, alt udpensledes i detaljer. I alle årene, hvor jeg ikke troede, jeg havde noget at gøre med det afghanske miljø, havde de alligevel fulgt mig. De slog hånden af mig, men slap mig ikke«.

Hvad bildte du dig ind?

Amiri ringede til sin daværende kæreste og spurgte, hvad der skete. Hun var chokeret over at have fået at vide af sin mor, at kærestens familie ikke ville lade ham gifte sig med hende. Han fortalte, at han var på vej over til mændene i sin familie.

»Så vidste jeg, at vi ikke ville klare den, for det er en meget tydelig loyalitetshandling over for dem«.

I de følgende to uger efter aflysningen lå Amiri på sit værelse og tudede. Hun ville hverken spise eller tale med nogen. Og hun stillede sig igen de samme spørgsmål som Constance, fortæller hun:

»Hvordan kunne du bilde dig ind, at en kvinde som dig kunne spille med på de her usagte regler? Det er jo dem, du har brudt og gjort oprør mod. Hvorfor troede du nogensinde på det? Jeg tænkte, ligesom hende, at man ikke kan løbe fra den, man er. Og ligesom hende var jeg ulykkelig og spurgte mig selv: Hvad er al den frihedstrang værd, hvis den kun gør mig mere fortvivlet?«.