Hvad skal vi snakke om? Gyldendal udgiver en serie små praktiske bøger to go om slidstærke emner som ægteskab, penge, leg og skilsmisse. Og nu også en om kunsten at samtale. Det er bare med at komme i gang.

Hvis De også har prøvet at vågne med en styg fornemmelse af, at det var Dem, der skræppede højest ved gårsdagens middagsselskab, at det var Dem, der talte og talte og mest om Dem selv og andre kedelige emner, så er her en kvik lille selvhjælpsbog at blive klogere af.