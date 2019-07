Der bliver udgivet massevis af bøger om døden, og mange af dem hævder paradoksalt nok, at døden er et tabu, senest ’Hvad døden har lært mig om livet – 21 personlige fortællinger’.

FOR ABONNENTER

Døden er blevet moderne. I den senere tid har jeg anmeldt flere bøger om død, tab og sorg i denne avis – og har endda selv skrevet en – og mange af dem hævder paradoksalt, at døden er et tabu, og at vi taler alt for lidt om den.