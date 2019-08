Dansk storværk genudgives: Jeg bliver tirret af Andersen Nexøs kobling imellem kvinden og det selvopofrende, men Ditte åbner en fremmed verden for mig

’Ditte Menneskebarn’ udkom for 100 år siden, Martin Andersen Nexø blev født præcis 50 år tidligere. Nu genudgives den lange, seje fortælling om et liv, fra det stadig kun er foster, til det ånder ud. Det er socialrealisme fuld af detaljer.

Der findes en filmoptagelse af en ældre Martin Andersen Nexø, som står bag sit skrivebord. Han ser ud, som jeg husker ham fra fotografier, håret er viltert og hvidt, og mens han bevæger hånden over bøger og løse ark, taler han om sine personer, om Pelle og om Ditte. Jeg kan ikke lade være med at afspille optagelsen flere gange. Det er uvant for mig at høre en forfatter tale så sikkert og urokkeligt om sit forfatterskab: