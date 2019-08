Hvis du også hader vor tids egocentrering og selvrealisering, er Svend Brinkmanns nye dannelsesroman ren helsekost for sjælen

’Hvad er et menneske?’ er en meget sympatisk bog, lærerig og tankevækkende, selv for den ældre læser.

Det var meningen, at Andreas skulle rejse med toget gennem Europa sammen med sin farmor, Anna, men sygdom kom i vejen for den fælles grand tour. Fra sit dødsleje på Sankt Lukas’ hospice opfordrer Anna Andreas til at tage af sted alene. Med i bagagen har han en computer, der kan skype, og hendes halvfærdige manuskript til en bog med titlen ’Hvad er et menneske?’.