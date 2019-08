Pornohistorie med æstetisk wow-faktor: Fremragende bog om frigivelsen af pornoen er et kup fra politihistoriens gemmer

FOR ABONNENTER

Kan det have forbigået nogens opmærksomhed, at det i år er et halvt århundrede siden, at balder og barm blev sluppet løs i manegen – at slikne blondiner med højt franskbrødshår i fuld lovlighed kunne håndtere tunge tyrolske testikler i grynede Super 8-formater blæst op på gildestuens hessianbeklædte væg? Næppe.