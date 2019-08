Verdens vel nok mest berømte whistleblower debuterer som forfatter

Whistlebloweren Edward Snowden har skrevet sine memoirer, som udkommer til september. Han er ked af, at han hjalp NSA med at overvåge millioner af mennesker.

Først blev han verdenskendt for at trykke andres tekster. Nu har han selv sat sig til tastaturet og bliver samtidig en af de få debuterende forfattere, som udkommer i 20 lande på én gang.

Whistlebloweren Edward Snowden har nemlig lavet en selvbiografi, skriver The Guardian, der under titlen ’Permanent Record’ udkommer 17. september – det er årsdagen for underskrivelsen af USA’s forfatning.

I bogen fortæller Snowden, hvordan han som ansat i en privat virksomhed hjalp den amerikanske sikkerhedstjeneste, NSA, med at bygge et computerprogram, der indsamlede informationer om flere hundred millioner mennesker. Og – skriver hans forlægger – hvordan hans samvittighed tvang ham til at røbe mange af systemets hemmeligheder, hvilket gjorde ham til den måske mest berømte whistleblower nogensinde.

Da Snowden via sin Twitter-konto fortalte verden om sin kommende bog, brugte han også et par sætninger på at beklage sin fortid:

»Alt, hvad vi foretager os nu, varer for evigt. Ikke fordi vi ønsker at huske det, men fordi vi ikke længere får lov til at glemme det. At jeg har været med til at skabe det system, fortryder jeg mere end noget andet«.

Den 36-årige amerikaner er efterlyst i sit hjemland og lever i dag i eksil i Moskva, hvor han har fået midlertidig asyl.

Direktøren for hans forlag Macmillan Publishers, John Sargent, siger om sin nye forfatter:

»Da Edward Snowden var 29 år gammel, opgav han sin fremtid for sit lands skyld. Det viser et enormt mod, og uanset om man kan lide ham eller ej, er han en helt utrolig amerikansk historie«.

I Danmark udkommer bogen også 17. september på Informations Forlag, på dansk hedder den: ’I offentlighedens tjeneste’.