Efter 'Sov godt'-balladen: Her er 7 selvhjælpsbøger, der har ført til bål, brand og genmæle fra børnene

Bogen ’Godnat og sov godt’ har i denne uge for anden gang på kort tid skabt debat og er blevet angrebet for at gøre skade på børn i forsøget på at få dem til at sove. Men den storsælgende spanske selvhjælpsbog har selskab af mange andre bøger om opdragelse, som har skabt ballade.