Svend Brinkmann udgiver sin første roman: »Det kan være, jeg får bank for den her bog«

Professor og forfatter Svend Brinkmann har skrevet om vores sære måde at indrette vores liv på i fag- og debatbøger, i radio og på tv og som mundret kommentator på sociale medier. Nu går han for første gang en helt ny vej: Den nyeste kulturkritik er en roman. Om og til unge.

For nogle dage siden spurgte Svend Brinkmann sin bibliotekarkone, hvilken genre hun forestillede sig, at landets biblioteker ville placere hans kommende bog i.

»Som roman«, svarede hun uden tøven.

Og han tilstår gerne, at han blev grebet af mild rædsel:

»Shit, tænkte jeg, det går sgu ikke, hvis det bliver læst som en roman. Så får jeg bank. Jeg er jo ikke nogen Dostojevskij«.

Men Dostojevskij eller ej: Bogen er trykt, og selv om der omhyggeligt ikke står roman på omslaget, er det den genre, Brinkmann har kastet sig ud i.

Manden, som i de sidste år har bredt sig over stadig flere stilarter og platforme, fra de klassiske videnskabelige artikler og fagbøger til debatbøger, radioprogrammer, klummer, tweets og små, kvikke opdateringer på Facebook, forsøger nu for første gang at formidle skønlitterært.

Blå bog Svend Brinkmann Psykologiprofessor og forfatter. Født 1975, bor i Randers. Slog igennem folkeligt i 2014 med bestselleren ’Stå fast’, der er et opgør med det selvudviklingstyranni, Brinkmann oplever. Har siden skrevet en række populære debatbøger som ’Ståsteder’ fra 2016 og ’Gå glip’ fra 2017. ’Hvad er et menneske?’ er Brinkmanns første skønlitterære bog. Den udkommer på Gyldendal 22. august.



Eller som han skynder sig at tale det ned: at »anvende skønlitterære greb i formidlingen«.

Det gør han med bogen: »Hvad er et menneske?«, som udkommer i morgen. Oprindeligt var den tænkt som en filosofisk grundbøg for unge, men kolleger kom ham i forkøbet, og i stedet for at droppe sit materiale, valgte Svend Brinkmann at skrive det om til en rammefortælling om en ung gymnasieelev, Andreas, der tager på dannelsesrejse i Europa med et filosofisk manuskript fra sin bedstemor i rygsækken.

Manuskriptet sender Andreas til centrale steder i den vestlige kultur med nedslag ved forhistoriske hulemalerier, kunstskatte og koncentrationslejre, og drengens oplevelser og erfaringer – trykt med sort – krydsklippes med hans læsning af manuskriptet – trykt med blåt. Det blå manuskript udgør Brinkmanns egentlige bud på en eksistensfilosofi for unge og deres forældre.

Hvad det er at være menneske

Men hvorfor vælger Svend Brinkmann som fagperson at benytte fiktion til at beskrive sit videnskabelige felt?

Det spørgsmål har jeg med til Aalborg Universitet, hvor psykologen, professoren, forfatteren, foredragsholderen, debattøren og ja, mennesket, Brinkmann, tager imod i sit rungende tomme kontor.

Afdelingen skulle være flyttet ned i nye kontorer på Aalborgs havnefront, men de flyttekasser, som Brinkmann og kollegerne omhyggeligt havde proppet med bøger inden ferien, står stadig og troner i høje stabler. Hans faglige base er midlertidigt nulstillet, men det sætter ikke propper i Brinkmanns udgående kanaler.

En hund er altid bare en hund. En hund kan ikke være uhundet. Et menneske, derimod, kan være umenneskeligt. Det betyder, at vi alle ud over at have fået livet som en gave også har en opgave: at blive menneskelige mennesker

Efter en relativt anonym tilværelse som forsker er han inden for de sidste fem-seks år røget til tops som dansk yndlingskendis, netop fordi han kan kommunikere. Hans adelsmærke er at formidle skarpt, præcist, ofte humoristisk og gerne, så alle kan være med.

Men det går åbenlyst glimrende. Hvorfor vil du nu forsøge dig med en ny genre – skønlitteraturen?

»Jeg vil gerne lokke flere unge til, end jeg plejer, og jeg forsøger at gøre det ved at lade dem erfare stoffet i stedet for at skulle forstå det rent intellektuelt«, siger han.

»Vi har alle brug for at blive mennesker, men for at blive det må vi have en idé om, hvad det er at være et menneske. Jeg har en bekymring eller vel ligefrem en indignation over, hvor mange der ikke har tid og rum til den eftertanke«.

Tegning: Mette Dreyer Svend Brinkmann på den bevingede Pegasus i Mette Dreyers streg.

Og derfor forsøger han sig nu med »en anden form for vidensformidling«. Han tøver stadig med at sige ’roman’:

»Det er snarere en fagbog, der kildrer læserne med fortælletekniske greb fra fiktionen«, siger han.

»Karakteren Andreas er bare et redskab for mig. Det vigtigste for mig har ikke været at skrive en god historie. Det har været vigtigere for mig, at man efter at have læst har opnået en vis viden om, hvad det er at være et menneske«.

Da Svend Brinkmann skrev sin bestseller fra 2014, ’Stå fast’, bogen, der blev hans hans folkelige gennembrud, legede han også med genrer, siger han.

»Den var en kulturkritik, men jeg skrev den som en parodi på selvhjælpsbøger. Min nye bog er ikke en parodi på en roman, men jeg krydser genregrænserne igen for at formidle noget på en anden måde, end jeg plejer. Og forhåbentlig rammer jeg dermed nogle nye, unge læsere«.

I sin form kan ’Hvad er et menneske?’ minde om Jostein Gaarders ’Sofies verden’ eller danske Boserup Skovs serie om Sebastian. Svend Brinkmann har ikke læst nogen af dem, men har snarere haft ’Doktor Zukaroffs testamente’ af Peter Lund Madsen i tankerne, siger han.

»Den handler om hjerneforskning, men den lokker på samme måde, som jeg gerne vil, læserne ind i et umiddelbart lidt kedeligt univers ved hjælp af skønlitterære greb«.

Du giver os vitaminpiller med sukker?

»Ja. Præcis. Selv om jeg egentlig ærgrer mig lidt over at gøre fiktionen til et instrument«, siger han.

»Stor litteratur giver os en indsigt i mennesket, og somme tider bedre end psykologiske grundbøger kan. Litteratur kan måske opfattes som en undersøgelse af verden – med andre metoder end de videnskabelige, men nok med større gennemslagskraft«.

Det er da også gjort før. Store tænkere som Sartre og Kierkegaard har skrevet deres filosofi som litterære tekster, og Brinkmann minder om, at filosofi er blevet beskrevet litterært helt tilbage til Platon.

»Vi ved jo godt, at Sokrates og Alkibiades ikke gik rundt og sagde præcis de replikker, Platon lægger dem i munden. Platon brugte dialogen som et greb. Men op gennem det 20. århundrede er der opstået en ide om, at man kun kan formidle på én måde: den faglige. Uden at sammenligne mig med de store forsøger jeg nu at vende tilbage til en anden måde – i håb om at ramme et andet publikum«.

Som forsker har Brinkmann pligt til at formidle sin viden, men han skelner ikke for alvor mellem, om han forsker eller formidler. Han ser nærmere sådan på det, at han først selv forstår en problemstilling, når han kan skrive relativt enkelt om den.

»Min formidling er en øvelse, der gør mig klar over, om jeg for alvor har forstået det felt, jeg taler om«.