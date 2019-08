Underholdende roman om livet omkring de 30: Ægteskabet er som en opsparingskonto - man skal sætte mere ind, end man hæver

Sarah Skyt Persson debuterer med et krast og hjerteligt portræt af Sydbank i Herning. ’Sku’ det være en anden gang’ er en underholdende roman om arbejdsplads, provinsliv og en kvinde, der beslutter sig for at blive voksen.

Alt er i skønneste orden, for Maria har en plan. Hun skal finde sammen med Mikael fra privatafdelingen, som »er lidt pjevset, men også rar og jordbunden, og han er ikke engang fraskilt«. De to skal giftes og have børn, og selvfølgelig vil Marias krop på et tidspunkt give efter og forandre sig, men selv hvis hun får ’bananbryster’, betyder det ikke alverden, for til den tid vil hun have en mand, som har lovet at blive for evigt.