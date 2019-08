Blodet sprøjter i ny svensk actionthriller. Men det er småt med nuancerne

FOR ABONNENTER

Der er ingen tvivl om, at der findes utrolig meget had mod dagbladsjournalister – ikke mindst de dagbladsjournalister, der tør være idealister og tage politisk stilling i spalterne. Kunne man forestille sig, at netop dette had en dag ville være den gnist, der tændte et terrorangreb? Ja, det kunne man nok godt.