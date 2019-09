Bog om skattesvindel er rystende læsning: Nej, man er ikke et bedre menneske, fordi man kører i Porsche

Lyt til artiklen 05:25

Meget vildere bliver det ikke. Skandalen om, hvordan skrupelløse svindlere og grovgriske banker og rådgivere hæmningsløst plyndrede Danmark og en række andre europæiske lande for hundredvis af milliarder kroner, er på så mange planer rystende. Det vidner om en fuldkommen forskruet moral i store dele af finanssektoren, der viste sig villig til at plyndre de statskasser, som netop har hjulpet bankerne gennem finanskrisen. Og det udstiller samtidig en offentlig sektor og et europæisk samarbejde, som slet ikke er rustet til kampen.

Niels Fastrup og Thomas G. Svaneborg: Det store skatterøveri. Hvordan Europa blev plyndret for 410 mia. kr.Politikens Forlag, 263 sider, 259 kroner

At det overhovedet kom for dagens lys, har de to forfattere en stor del af æren for. De gjorde et forbilledligt arbejde som undersøgende journalister på DR – der også fortjener ros for at afsætte ressourcer og tid – og spillede en central rolle i det internationale journalistsamarbejde, der afdækkede røveriet.

At enhver sund fornuft siger, at det er svindel at få refunderet penge, som man aldrig har betalt, spillede tilsyneladende ingen rolle

Selve svindlen var grundlæggende ekstremt enkel: At få refunderet udbytteskat for et aktieudbytte, man ikke reelt havde ejet og modtaget udbytte fra.

Hvor det rent teknisk fungerede og blev sløret, er en fascinerende fortælling, som bliver pædagogisk forklaret i bogen ’Det store skatterøveri’.

Guld ud af ingenting

Kernebegrebet er det såkaldte cum ex, en særlig spidsfindig måde at handle aktier på, og beskrivelsen af både det og den måde, det lykkedes at skabe en fiktion om aktiehandler, der reelt aldrig finder sted, er en spændende rejse ind i finansverdenens alkymiværksted.

Her laver man vitterlig guld ud af ingenting, handler for milliarder uden penge og skaber derivater på derivater, så ingen udenforstående fatter en bønne af, hvad der foregår. Leder man efter argumenter for, at finanssektoren er gået amok, og at staterne må tage endog meget hårdt fat om den, er der masser af finde i ’Det store skatterøveri’.

For som forfatterne igen og igen påpeger og påviser, var det langtfra kun en lille gruppe anløbne svindlere, der plyndrede statskasserne ved at få refunderet skat, de aldrig havde betalt.

Det var nogle af verdens største banker og kapitalfonde, der var ivrigt med i gamet, og som skrev store forkromede strategipapirer om, hvordan plyndringen skulle koordineres. Det var nogle af Danmarks fornemste advokatfirmaer, der for en fyrstelig hyre skrev fine juridiske notater, der retfærdiggjorde svindlen eller i det mindste skabte et fernis af legitimitet.

At enhver sund fornuft siger, at det er svindel at få refunderet penge, som man aldrig har betalt, spillede tilsyneladende ingen rolle for alle disse. Som en af de få involverede, der efter nogen tid forsøgte at sladre, sigende forklarer et sted i bogen, var holdningen, at de var bedre mennesker end os andre, fordi de kørte i Porsche. Mere forsimplet menneskesyn skal man lede længe efter; så er alt ligesom reduceret til størrelsen af ens pengepung.

Det er en spændende og vigtig historie at få afdækket og mindst lige så vigtig at fastholde fokus på.

Lidt færre anekdoter

Allerede nu er skandalen ved at fortone sig i den offentlige debat, mast til side af perifere debatter om mexicanerfester på universiteter, ramadansange til højskolesangbogen og andre af de symboldebatter, der som mentale dødsstjerner suger al opmærksomhed til sig.