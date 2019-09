Stor fantasyfestival i Esbjerg vender tilbage

Lige som man gik og troede, at festivalsæsonen var slut for i år, inviterer Esbjerg Kommune til en weekend i fantasiens tegn. Og når fantasygenren lever et liv i udkanten af det litterære etablissement, er det en bedrift, at man med festivalens femte afvikling kan fejre en slags minijubilæum.

Fantasyfestival Fantasyfestival 2019 finder sted 14.-15. september på Hovedbiblioteket, Nørregade 19, Esbjerg. Læs mere på www.fantasyfestival.dk

Igen i år er det lykkedes at trække store internationale forfatternavne til Esbjerg. Oplev eksempelvis amerikanske Peter V. Brett, manden bag bestsellerfantasyserien ’The Demon Cycle’, som er oversat til 25 sprog, fortælle om sin praksis. Man kan også overvære en af Danmarks mest højtelskede nørder, Jakob Stegelmann, som siden 1989 har været tovholder på DR’s ’Troldspejlet’, fortælle om fantasygenrens mange forgreninger og platforme.

Går man med en forfatterspire i maven, er der rig mulighed for at blive klogere på, hvad det vil sige at skrive episk fantasylitteratur. Forfatter Lene Dybdahl, som på festivalen holder bogrelease på det afsluttende bind af ’Ovanieprofetierne’ med romanen ’Ildstorm’, fortæller om, hvordan man udvikler karakterer over flere bind og fastholder spændingen bog efter bog.

Derudover vil forfatter Malene Sølvsten fortælle, hvordan man tager springet fra en hverdag som erhvervskvinde til fuldtidsforfatter, og om det mod, der skal til for at følge sit kald.

Også i år vil markedspladsen fyldes med alt fra ugler til troldmænd, ligesom man kan få stillet sulten med snobrød og vikingegryde.