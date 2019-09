Professor Carsten Thaus bogreol er uoverkommelig at holde orden i: »Bogen er en invasiv art«

Professor Carsten Thau ejer over 5.000 bøger, som spænder fra Villy Sørensen over Marx, Freud til favoritterne Proust og Walter Benjamin. De udgør et blik over et langt liv med akademisk arbejde og skønlitterære fornøjelser.