Derfor har oversætteren af 'Dekameron' valgt at skrive »dum som en kikærtevasker« i stedet for »dum som en dør«

Thomas Harder har oversat Giovanni Boccaccios kanoniserede ’Dekameron’. Her fortæller han om de sproglige og kulturhistoriske udfordringer ved at gøre et 700 år gammelt værk aktuelt for læsere af i dag.