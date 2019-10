Klassesamfundet er tilbage i dansk litteratur: Ny roman har en befriende kvindelig hovedperson, der afskyr madpakker, ser porno og citerer Goethe

Johanne er forhutlet; hun tager ikke hånd om sig selv, arbejder ikke, men trisser gennem København med en rygsæk fuld af dåseøl.

Maja Lucas: Gennem natten og vinden. Gyldendal. 150 sider, 199,95 kr.

I supermarkedskøen er hun let at udpege som ubemidlet, subsistensløs, selvskadende; lige indtil hun begynder at tale, for så sår hun tvivl i folk:

»Ekspedienten ser åndsfraværende på mit ansigt, mine ar på hænderne. Jeg gør mig umage med at tale artikuleret og høfligt. Så kigger han en ekstra gang. Min intonation har ikke forandret sig særlig meget siden min barndom. Jeg lyder som et civiliseret menneske«.

Det sociale fald

Der er mange af den slags urolige og overspændte situationer i Maja Lucas’ korte roman ’Gennem natten og vinden’.

Som læser befinder man sig midt i Johannes indre. Hun er mor til børnehavebarnet Tore. Hun er opfarende og aggressiv og ikke forfalden til at se sig selv udefra.

Faktisk ved man ikke, hvordan hun ser ud, før man ser hende spejlet i andres blikke, i tilfældige butiksmedarbejdere og emsige naboer.

Derfor deler man hendes overrumplede ubehag, hver gang hun mødes med mistro og anspændthed. Ikke bare i supermarkedet, men også i smykkeforretningen, hvor Johanne vil se på et Cartier-ur, for sådan et havde hendes mor. Afvist og fornedret slynger hun sit høje karaktergennemsnit i hovedet på de unge ekspedienter: 11,9 til studentereksamen. Men hvor længe siden er det ikke?

Klassesamfundet er på vej tilbage i litteraturen, men jeg mindes ikke at have læst meget om den modsatte bevægelse: faldet fra overklasse til samfundsbund

For nylig udkom Kristian Bang Foss’ meget roste roman ’Frank vender hjem’ om arbejdersønnen Frank, der trodser den sociale arv og vover sig ind på Københavns Universitet og helt ind i den kreative klasse, hvis sæder og skikke er usynlige som fiskesnøre.

Klassesamfundet er på vej tilbage i litteraturen, men jeg mindes ikke at have læst meget om den modsatte bevægelse: faldet fra overklasse til samfundsbund. Det fald fylder Maja Lucas’ roman, og i en tid, hvor nye generationer for første gang må regne med større økonomisk usikkerhed og lavere levestandard end den forrige generation, er faldet væsentligt at skildre.

Virkeligheden er ikke gennemsigtig, synes Lucas at sige. Armod hænger ikke sammen med begavelse, eller med hvor meget eller lidt du har læst. Armod er også tilfældig.

Elverkongen eller Dan Turèll

Dan Turèlls ’Jeg holder af hverdagen’ citeres ustandseligt og hovedløst. Senest var det statsministeren ved Folketingets åbning; det virker som en tvang, en trist floskel, at alle skal elske det daglige liv.

Derfor var det også dobbelt befriende at møde en kvindelig romankarakter, der i den grad afskyr hverdagen og dens madpakker, arbejde og tøjvask. Som uden betænkning bader nøgen foran naboerne, som onanerer og ser porno og elitært skråler Goethes ’Elverkongen’ i hovedet på sin socialrådgiver.

Efterhånden bliver det dog også tydeligt, at romanen ikke udelukkende er på sin hovedpersons side. Johanne elsker sin søn og forsøger – ligesom faderen i ’Elverkongen’ – at beskytte ham mod det onde, men mislykkes hele tiden. Hendes vrede over for samfundet og systemerne ender med at isolere dem.

’Gennem natten og vinden’ er en ganske kort roman, næsten en lang novelle. Og trods det facetterede portræt af Johanne er den – akkurat ligesom novellen – i fare for at blive for pointeret.

Parallellen til Goethes digt er på grænsen til det overtydelige; mødet med den illegale immigrant Dima, som Johanne efter mange forbehold lukker ind i sit liv, er det i hvert fald. Det er helt åbenbart, at Johanne og Dima skal sammenlignes og kontrasteres. Deres liv er to forskellige eksempler på menneskelig udsathed og eksklusion, og det føles planlagt, når Lucas lader dem krydse hinanden.

’Gennem vinden og natten’ er en vigtig skildring af udelukkelsens indre virkninger, men jeg kunne have ønsket mig, at den havde været længere, mere detaljerig, broget og tilgroet, simpelthen mindre tilrettelagt.