Hjemløse skriver bog: »I mine øjne åbner de et nyt vindue til at se mennesker igennem«

De hjemløses Landsorganisation og forlaget Antipyrine har gestaltet skriveworkshops for hjemløse, som nu er blevet til bogen ’At drømme så stort/ at det dårligt kan være i min lomme’. Redaktør Claus Handberg fortæller her om tilblivelsen.

»Sand – De hjemløses Landsorganisation tog kontakt til mig i 2015 for at høre, om jeg ville lede en skriveworkshop med hjemløse over to dage på et kursuscenter i Middelfart. Tanken var at få deltagerne til at sammenfatte deres historier skriftligt, så de kunne tage teksten med ud og bruge den i foredrag på skoler etc.. Jeg mener, der var omkring 20 tilmeldte på den første workshop.