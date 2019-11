Anmeldelsen

Fem hjerter

Benedicte Gui De Thurah Huang gav Amalie Langballes debutroman, ’Forsvindingsnumre’, fem hjerter og skrev bl.a.:

»I romanen følger man den unge kvinde Agnes, der efter moderens død har svært ved at finde sig til rette i verden. Agnes forsøger at drukne sorgen med sex, fugle og hverdag, men dette synes sværere end forventet. I sin søgen efter det tabte tager hun fra København til Berlin over Tel Aviv, men synes nærmere at fare vild i verden omkring sig. Men en dag dukker noget op i hendes lejlighed ...«.

»Jeg deler ikke Agnes’ erfaring, men når jeg læser ’Forsvindingsnumre’, har jeg fornemmelsen af, at Langballe rammer helt rent i sin beskrivelse som for eksempel, da Agnes indser, at hun nu må færdes i en virkelighed, hvor moren ikke findes«.

