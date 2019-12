Virkelig historie om mordet på mor til ti har indbygget advarsel

Den irske forfatter Roddy Doyle var med til at sætte skub i successen for 'Say Nothing' med sin anmeldelse, og bogen figurerer flere steder som en af årets bedste bøger. Også Olga Tokarczuk sælger godt, i Sverige, efter at hun fik Nobelprisen i Litteratur. Det samme kan man ikke helt sige om hendes med-prismodtager, Peter Handke.