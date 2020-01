Kina straffer bibliotekarer for offentlig afbrænding af litteratur

Automatisk oplæsning Beta

Under den kinesiske Kulturrevolution i midten af tresserne var det ikke usædvanligt med destruering af litteratur og anden publiceret tankegods, som afveg fra kommunistpartiets dogmer. Nu tyder det på, at Xi Jinping fortsætter partiets tidligere parole.

I hvert fald annoncerede den lokale regering i byen Zhenyuan i Gansu-provinsen i en pressemeddelelse 22. oktober, at man vil afskaffe en mængde litteratur fra landets offentlige biblioteker på grund af deres særligt følsomme indhold. Det skriver South China Morning Post. Og det er der som sådan intet usædvanligt ved. For den kinesiske regering fører generelt stram kontrol med, hvilke bøger der publiceres på fastlandet, og man censurerer indhold, der vurderes at være potentielt undergravende for landets sammenhængskraft. Såsom religiøse eller politiske tekster.

Siden har et foto af to ansatte ved Zhenyuans offentlige bibliotek, der brænder bøgerne af på pladsen foran biblioteket, dog vakt forargelse. Billedet har floreret på de sociale medier og vakt vrede blandt de brugere, som drager paralleller mellem hændelsen og Mao Zedongs kulturelle inkvisition halvtreds år tidligere.

Sagen har taget en yderligere drejning, da den kinesiske regering har erklæret, at man vil igangsætte en dybdegående efterforskning af de pågældende medarbejdere, som kan forvente at blive stillet til regnskab for foreteelsen. Det skriver The Independent i en artikel, som desuden henviser til en pressemeddelelse afgivet af lokalregeringen i Shenyuan, der siden er blevet slettet, hvori der står, at »Medarbejderne hverken forseglede eller bortskaffede materialet i henhold til regulativerne, men i stedet foretog afbrændingen på en lille plads foran biblioteket«.