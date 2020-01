Begejstret anmelder: Stilsikkert tidsskrift er et overflødighedshorn og en guldgrube af viden

FOR ABONNENTER

2020. Et nyt år, et nyt årti. Kan vi også ønske os en ny jord? Ved udgangen af 2019 udkom i hvert fald en ny dobbeltudgave af tidsskriftet Ny Jord. Det er uden tvivl noget af det mest ambitiøse, der foregår på dansk jord, hvad tidsskrifter angår, men også utrolig ambitiøst i sin tilgang til at tænke den økologiske krise, vi stadig og mere og mere befinder os i, her i det tredje årti af det tredje årtusind. Den slags skal til, hvis vi skal nå at gøre noget. Ikke at tænkning kan gøre det alene, slet ikke, men praksis må også være informeret af tænkning, af ny- og gentænkning, og det er Ny Jord i dén grad.