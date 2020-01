Hans bøger er nummer 1, 2, 3, 4 og 5: Polsk fantasyforfatter dominerer den danske bestsellerliste fuldstændig

Bestsellerlisten, skønlitteratur uge 52:

1. Andrzej Sapkowski: Sword of Destiny

2. Andrzej Sapkowski: The Last Wish

3. Andrzej Sapkowski: Blood of Elves

4. Andrzej Sapkowski: Time of Contempt

5. Andrzej Sapkowski: Baptism of Fire

6. Sara Omar: Dødevaskeren

7. Andrzej Sapkowski: The Lady of the Lake

8. Sara Omar: Skyggedanseren

9. Andrzej Sapkowski: The Tower of the Swallow

10. Andrzej Sapkowski: Season of Storms

Kilde: Saxo.com

Vis mere