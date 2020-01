Anmelderen er ikke imponeret: Hvad er det her, en klimaapokalypsefortælling eller et sørøvereventyr?

FOR ABONNENTER

Klimaapokalypsen er højeste mode, og som med alle mulige andre former for dystopisk litteratur giver det mulighed for spændende og interessante fantasier over tænkte konsekvenser af nutidens handlinger. ​​​​​​​