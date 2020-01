Rapport fra en udstilling om sprog: »Det er noget rod«, siger arkitekten. Ja, sproget er noget rod​​

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Når man skal se en udstilling, der er et forsøg på at rumliggøre sproget, så man kan gå rundt i det, som man går rundt i en bygning, er det smart at være en litteraturlektor og en arkitekt, der følges ad. Så arkitekten og jeg tog sammen til Sorø Museum en januarsøndag velsignet af vintersol for at se udstillingen ’Sproghospitalet’, konciperet i samarbejde mellem digteren Morten Søndergaard, scenografen Annesofie Becker og museumsinspektør Helle Brøns.