121 forfattere lægger pres på tv-værten Oprah Winfrey

Den mest omdiskuterede bog i 2020 er kommet i yderligere modvind. 121 forfattere har i et indlæg på netmediet Lithub bedt tv-stjernen Oprah Winfrey om at trække sin anbefaling af romanen ’American Dirt’ tilbage. Romanen af Jeanine Cummins fortæller den barske historie om mexicanske migranters forsøg på at komme ind i USA. De 121 forfattere anerkender, at forfattere har ret til at leve sig ind i andre menneskers liv og skæbne, men de mener, at forfatteren i urimelig grad simplificerer migranternes historie og spekulerer i at fortælle historien om mexicanere og den mexicanske kultur på en sensationel måde.