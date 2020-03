Aktuel sag viser, hvor galt det kan gå, når et forlag ikke har de rigtige forfatternavne

Den norske milliardær Petter Stordalen har forsøgt at få svenske David Lagercrantz (tv.) til at skifte fra forlaget Norstedts til Stordalens eget forlag, dog uden held. Helle Helle (i midten) gik fra Rosinante til Gutkind, og Janet Evanovich fik et ottecifret forskud (ja, i dollars) for at skifte forlag.