Også bogverdenen er smittet med corona: Virusbog fra efteråret er pludselig blevet en bestseller

'Det er bare en virus’. Sådan lød titlen på den bog, virusforsker Anders Fomsgaard fik udgivet i oktober. I dag, fem måneder senere, ville de fleste sikkert sætte et stort kryds over ’bare’, for nu står vi over for et fænomen, der vender op og ned på verden, som vi kender den. Også bøgernes verden. ​​​​​​​