Den illoyale diplomat: Kæmpeegoisten Kauffmann havde en livslang passion for sin kones søster

Henrik Kauffmann hørte i særklasse til i den gamle garde i den danske udenrigstjeneste. Denne garde rummer mange usædvanlige personligheder, men Kauffmann rager godt op over dem alle. At han fik denne særstilling, skyldes i høj grad hans egen selviscenesættelse. Kauffmann levede hele livet til kanten bogstaveligt talt – og gik ofte over kanten eller uden for det mandat, som han havde fået fra København.