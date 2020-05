5 hjerter til moderne dannelsesroman: Dagene går med at tage køretimer, bringe og hente fra byens dagplejemor. Og at stalke Anders Agger

Stine Pilgaard beviser, at sympatiske hovedpersoner ikke er kedelige, og at opbyggelige romaner godt kan være sjove. ’Meter i sekundet’ er en klog og underholdende roman om være blevet voksen i Velling.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

De sidder i bilen og bider i hver sin onsdagssnegl, da det sker: Parkeringspeter drejer hovedet og træder pludselig frem som en person i mange dimensioner: »Peter opstår for mit blik som et menneske i stedet for en kørelærer, jeg ser, at han også er en mand, en far, en nabo, en ven«.