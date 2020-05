Roman om en usædvanlig barndom: Han vil sin datter det bedste og flår hendes storetånegl af

I Stine Askovs nye roman ’Katalog over katastrofer’ er Helles far fanatisk optaget af at ruste hende til at kunne klare sig i enhver situation. Hvad der let kunne være blevet gråsprængt socialrealisme, er en nøgternt poetisk beskrivelse af en usædvanlig opvækst.