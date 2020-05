Bekymret forfatter: »Jeg kender børn på 14, der ikke kan cykle eller tage metroen selv«

Fire hurtige til forfatteren

Hvad har du senest læst, som har rørt dig?​

»Kirsten Thorups nye ’Indtil vanvid indtil døden’. Jeg ved ikke, om den rørte mig, men den oprørte mig. Jeg blev meget ophidset over den. Uanset hvor mange dokumentarer man ser, og hvor mange psykologer der udbreder sig, kommer jeg aldrig til at forstå, at nazismen kunne få den udbredelse, den fik«.​

Har du en bog, du har opgivet at læse?​

»Ja, virkelig mange. Den seneste, jeg har forsøgt mig med, er ’Hvor flodkrebsene synger’. Det kunne jeg ikke komme igennem, det var for svulstigt. Uendelige beskrivelser af landskaber. Den var for stillestående til mig«.​

Hvilken bog har du senest foræret væk?​

»Ud over min egen er det Martin Glaz Serups ’Endnu er dagen ikke spildt’, som er en fin digtsamling. Den har jeg foræret til alle mulige. Jeg synes ikke, folk skal have deres telefoner med på toilettet, der skal i stedet ligge en digtsamling, for man kan lige nå et digt, ikke …?«.​

Hvilken bog ville du give et barn?​

»Jeg har altid været glad for ’Numsebogen’. Den handler simpelthen om numser, og det er altid godt at tale med børn om. Numser er et emne, man kan tale om fra mange forskellige vinkler. Det er noget, alle børn interesserer sig utroligt meget for«.

