Stor litteraturfestival dropper alle arrangementer og deler gratis bøger ud i stedet

Som mange andre kulturelle begivenheder har den internationale litteraturfestival i Aarhus LiteratureXchange måttet aflyse. Eller ... de har måske snarere sadlet om og deler nu gratis bøger ud for at sprede læseglæde.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Fra 9. juni kan man på få en helt gratis bog af en prisvindende forfatter på en lang række aarhusianske biblioteker.

Det drejer sig om ’Nej, nej og atter nej’ af Nina Lykke.

Det er en alternativ måde at skyde den internationale litteraturfestival LiteratureXchange i gang på, efter at festivalen har måttet aflyse de mange fysiske begivenheder på grund af coronakrisen.

Man har transformeret begivenheden til en læsefestival og »indbyder alle til at hylde læselysten ved at læse sammen hver for sig«, fremgår det af en pressemeddelelse.

»Vores mål er at skabe en oplevelse af fællesskab og synlighed omkring læsningen, selv om vi nu ikke kan mødes til litteraturfestival. Måske sidder man i en park, hvor man kan se andre læse den samme bog. Og måske undrer forbipasserende sig over, hvad det er for en bog, mange pludselig er fordybet i. Samtidig vil man kunne dele læseoplevelsen med de andre deltagere digitalt«, forklarer festivalens programansvarlige, Lise Kloster Gram.

Alternativt tredje år

Konceptet er enkelt. Hvis man vil med til læsefesten, får man et gratis eksemplar af bogen og sætter sig udenfor og læser i den 11. juni kl. 16.00-17.00.

Deltagerne skal tage et billede af deres læseoplevelse og lægge det op på Instagram #LitXlæserLykke eller poste det i begivenheden på Facebook.

Selv om festivalen på sin hjemmeside slår sig op på at være et alternativ til de traditionelle litteraturfestivaler, er årets program radikalt anderledes end de to foregående år.

Tidligere har programmet bestået af cirka 150 arrangementer med alt fra litteratur i byrummet til tematiske litteraturmiddage foruden traditionelle oplæsninger og debatter. Nu skal deltagerne så læse Nina Lykke sammen, hver for sig.

På LiteratureXchanges facebookside, instagramkonto og hjemmeside kan man fra 11. til 21. juni opleve forlagenes digitale boganbefalinger, postkort fra forfattere og foredrag om litteratur i krisetid med mere.