Amaryllis Fox blev hvervet som 21-årig. Og fik et barn, mens hun arbejdede deep undercover. Nu fortæller hun sin historie

Hvordan føles det at være CIA-agent? Ny bog giver svaret og et væsentligt indblik i, hvor langt mennesker vil gå, hvis de får at vide og at føle, at de er dygtige og vigtige.

Det ville være synd at sige, at jeg kan relatere til Amaryllis Fox. Der er faktisk ikke et eneste valg, hun træffer, som jeg kan forstå, mindst af alt valget om at lade sig hverve af CIA som kun 21-årig. For slet ikke at tale om at få et barn, mens hun arbejder deep undercover som kunsthandler i Shanghai med regelmæssige farefulde missioner til Mellemøsten, der indebærer møder med våbenhandlere, med sit lille spædbarn i en bæresele på maven. Det er det, der gør ’Mit liv undercover – ung kvinde i CIA’ til en ret fascinerende, nærmest antropologisk læseoplevelse. Hvordan forstår et menneske, der kan leve sådan et liv, sig selv? Spoiler alert: det gør sådan en person måske heller ikke.