Hvorfor betaler I os forskelligt?: Forfattere viser deres lønsedler frem for at blotlægge raceulighed i forlagsbranchen

Efter opfordring fra den sorte forfatter LL McKinney har forfattere på Twitter delt deres vidt forskellige lønninger under hashtagget #PublishingPaidMe. Målet er at blotlægge racediskrimination, når forlag betaler forfattere for deres udgivelser.

Forfattere, udgivere og ansatte i forlagsbrancen verden over er i løbet af weekenden begyndt at tale ud om homogeniteten i deres branche, og opfordrer sorte, farvede såvel som hvide forfattere under hashtagget #PublishingPaidMe til at offentliggøre, hvad de bliver betalt for deres udgivelser.

Den virale trend blev startet af den afroamerikanske fantasyforfatter LL McKinney i kølvandet på de seneste ugers massive demonstrationer mod systematisk racisme. En bevægelse, der begyndte i USA, men som har bredt sig til resten af verden.

Do y'all need a hashtag? #PublishingPaidMe



There you go. — LL McKinney - This is a Legendborn stan account (@ElleOnWords) June 6, 2020

Hun håbede på, at hashtagget kunne belyse uligheden i løn mellem sorte og ikke-sorte forfattere.

»Der er et løngab, som vi sorte forfattere har snakket om længe, og som vi har prøvet at gøre branchen opmærksom på«, sagde hun til New York Times.

Hendes bønner blev hørt, og i løbet af de seneste dage har flere hundrede forfattere på Twitter delt deres lønsedler, som indikerer, at forfattere bliver betalt forskelligt alt efter deres hudfarve og etnicitet.

Den hvide britiske forfatter Matt Haig skrev, at det var »virkelig ukomfortabelt« at dele sin lønseddel, men afslørede, at han fik 42.000 kroner for sin første udgivelse. Det beløb er gradvist steget, og for hans 10. og seneste bog fik han lidt over 5 millioner kroner.

Okay it's seriously uncomfy but been asked to do #publishingpaidme to highlight inequality so, just on uk adult book advances: book one 5k, two 20k, three 50k, four 45k, five 100k, six (reasons to stay alive) 25k (topped up later), seven 100k, eight 200k, nine 200k, ten 600k. — Matt Haig (@matthaig1) June 7, 2020

Kæmp videre

Den kendte britiske børnebogsforfatter Malorie Blackmann, der mellem 2013 og 2015 bar den kongelige ærestitel ’Children’s Laureate’ for sine udgivelser, skrev, at hun »aldrig i sit liv har været i nærheden af de summer, som de hvide forfattere kan bryste sig med«.

Hun siger, at løngabet er et stort problem, men glæder sig over, at problemet nu endelig når offentligheden. Nu handler det, ifølge Blackmann, om, at kampen for lige vilkår fortsætter.

»Jeres stemme, jeres arbejde og jeres historier betyder noget. Situationen vil blive bedre. Det bliver den nødt til. Ja, det er frastødende, og det er nedslående. Vi risikerer ikke at vinde i det her spil, men slet ikke at spille er et nederlag dømt på forhånd«, skrev Malorie Blackmann på Twitter.

En spørgeskemaundersøgelse tidligere på året foretaget af det amerikanske børnebogsforlag Lee & Low Books viste, at 76 procent af de ansatte i forlags- og forfatterbrancen i USA identificerer sig som hvide.

Den amerikanske, hvide romanforfatter og litteraturkritiker Lydia Kiesling delte på Twitter, at hun fik mere end 1,3 millioner kroner for sin debutroman ’The Golden State’. Et beløb, som ifølge Kiesling for mange sorte og farvede forfattere vil være langt sværere at opnå, selv hvis de er mere kendte end hende.

»Jeg delte, hvad jeg fik, fordi jeg ved, at sorte og farvede forfattere, der sælger flere bøger end jeg gør, er blevet betalt mindre af deres forlag«, skrev hun i et efterfølgende tweet.

Btw I didn't share this so that white authors could air a grievance about how the arts/their art are not treated as valuable work (another convo). I shared it because I know for a fact that writers of color who sell more books than I do have gotten less of an investment up front. — Lydia Kiesling (@lydiakiesling) June 6, 2020

Efter at forfattere i stor stil lagde deres lønsedler til offentligt skue, skrev forfatteren bag hashtagget LL McKinney, at løngabet mellem forfattere, der var sammenlignelige i udbredelse, men forskellige i hudfarve, viste, at »forlagsbranchen bogstavelig talt ikke værdsætter sorte stemmer«

»Når bøger, skrevet af hvide forfattere, ikke bryder igennem, er de tilbøjelige til at få endnu en chance og endnu en check på 700.000 kroner på forhånd. Når bøger skrevet af sorte forfattere ikke sælger tilstrækkeligt, får HELE vores demografiske gruppe skylden og bliver straffet. Sorte forfattere får bare at vide, at vores bøger ikke sælger, og ingen gider at have dem«, skriver LL McKinney.