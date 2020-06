Guide: Her er tre bøger, du skal læse for at forstå afroamerikanernes vrede

Drabet på George Floyd var dråben, der fik bægeret til at flyde over for en befolkningsgruppe, som nærmest uden historisk undtagelse har været udsat for systematisk undertrykkelse. Disse tre bøger giver en forståelse af afroamerikansk lidelseshistorie og af, hvad det vil sige at befinde sig i marginen af et samfund.