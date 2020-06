Denne bog er pakket ind som et stykke chokolade, og man får lyst til at spise det hele i én mundfuld. Men i stedet for kokos er der fiskeolie indeni

Der er hårdt brug for bøger om byplanlægning. Særligt når de anbefaler en blødere og mere humanistisk indstilling. Desværre er ’Blød by’ skrevet i et blodfattigt sprog og en vildt selvhøjtidelig tone. Billederne er til gengæld gode.

I dette øjeblik, i et kontorlokale nær dig, modtager en borgmester, en grundejer eller en trafikplanlægger dagens post, og i bunken af post ligger en boblekuvert, og i boblekuverten ligger en bog, himmelblå og hvid med solgul titel, som var den en Bounty Bar, og snart sidder de alle i deres sofaer og læser, intensivt, koncentreret, former ordene med læberne i sikker forvisning om, at et eller andet sted herinde, på en af disse 248 muntre sider, blandt de mange snapshots og søjler og grafer og planer og sektioner, findes svaret, hemmeligheden bag det at planlægge en levende by.