Frustreret forlag forud for Bogforum: »Vi bliver urolige. Hvad skal vi stå for, og hvad ender det med?«

Alle med blå armbånd skal gå mod udgangen! Flere indgange for at undgå køer? Sluser for at komme ind til sceneoptrædener? Hvem spritter af?

En ting er sikkert: Årets Bogforum bliver ikke, som du kender det. Men hvordan messen så bliver, er endnu uvist. Og det går flere store forlag på.

De plejer at bruge mindst tre måneder på at arrangere forfatterprogrammer, scener, stande og aktiviteter, men i år er de slet ikke kommet i gang endnu.

For Bogforum har ikke udstukket konkrete coronaretningslinjer for messen, der sidste år tiltrak 38.186 gæster.

»Det giver bekymring for, om messen overhovedet kan afvikles på en forsvarlig måde og samtidig være en fed oplevelse – om der virkelig kan komme 30.000 mennesker. Vi bliver urolige. Hvad skal vi stå for, og hvad ender det med?«, lyder det fra Gyldendals kommercielle direktør, Karen Bender.

»Det er svært for os at se på nuværende tidspunkt. Vi har ikke fået nogen planer, og på dette tidspunkt plejer vi at være rigtig langt«.

Uden vanligt leben og kys

Bogmesser verden over har lidt under coronavirussen. London Book Fair blev aflyst, og oktobers bogmesse i Frankfurt, verdens største, bliver ganske vist afholdt, men mange nationer har meldt afbud.

Herhjemme har der også være bekymring for, om årets version af Bogforum var i fare for aflysning. Men forlag og bogfans kunne 4. juni ånde lettet op: Messen bliver afholdt som planlagt i Bella Center fra fredag 30. oktober til søndag 1. november, lød det fra arrangøren.

Bogforum bliver dog ikke helt, som stamgæster vil kende den. Men for at gøre den til en tryg oplevelse etablerer Bogforum til en start et brugerpanel, der kan byde ind med »nye tanker og finde kreative løsninger til at skabe den bedste Bogforum nogensinde«, som det lyder i invitationen på Facebook.

Bogforums udstillingsleder, Andreas Nordkild Poulsen, tror på, at man kan nå at skabe en lige så god oplevelse, som man plejer, men understreger, at den bliver anderledes.

»Der kommer ikke til at være så meget kø, tæthed eller leben, men der kommer aktiviteter, sceneprogrammer og udstillere, som de er vant til. Men knus, kram og tæthed bliver det ikke til i år«.

Billetten gælder i fem timer

Helt konkret bliver Bogforum i år spredt ud over et større areal, og der inddrages haller, messen normalt ikke bruger.

Desuden bliver der styring af antal gæster ved udelukkende at sælge billetter i forsalg, så billetterne kun gælder i fem timer og ikke hele weekenden, og i øvrigt udvides åbningstiden, så de 30.000 forventede gæster kan nå igennem uden at komme i berøring med hinanden.

Men forlagene har en lang række mere detaljerede spørgsmål til afviklingen, og dem har de ikke kunnet få svar på.

»Det er først nu, vi kender arealerne og rammerne«, forklarer Andreas Nordkild Poulsen og henviser til et informationsmøde denne onsdag, hvor forlagene vil få gennemgået retningslinjerne.

»Vi kommer til at lave konkrete planer i dialog med udstillerne, men først skal vi høre, hvad deres behov er«, siger han.

Det er jo forlag, der har været på Bogforum i årevis. Kender I dem ikke godt nok til at vide, hvad de har brug for?

»Det er ikke givet, at de vil præcis det samme i år, som de plejer. Nogle vil gerne gøre det anderledes, nogle vil have det, som de plejer«.

Kan du forstå, at forlagene synes, det er meget sent at komme i gang?

»Vi ville også gerne have været i gang tidligere. Vi har haft lang dialog med Danske Forlag og udstillerne, så har vi kigget internt på de fysiske muligheder herude, og så har vi truffet beslutningen om, at vi kører. Det har ikke været muligt at lave retningslinjer før«.

Hvornår fik I de retningslinjer?

»14. maj udsendte Erhvervsministeriet de retningslinjer, der sidestiller messer med indkøbscentre, og de var helt centrale for vores planlægning«.

Omsonst at planlægge

Hos Politikens Forlag savner man at få klarhed over de konkrete rammer for bogmessen.

Det handler både om tryghed for medarbejdere, forfattere og gæster, hvoraf mange er over 65 og dermed hører til i risikogruppen for corona. Det siger forlagsdirektør Lene Juul.

»Vi skal være trygge ved, at det her kan foregå forsvarligt, før vi kan sige, at vi tager på Bogforum igen. Vi mangler præcise retningslinjer. Hvis vi skal derud, skal det være sådan, at vi godt tør stå på mål for det. Vi kan ikke deltage i noget, som er uforsvarligt gennemført«.

Hos Gyldendal tripper man også efter at få information om de praktiske omstændigheder.

Er I overhovedet i gang med at kontakte forfattere og lave et program for Bogforum?

»Ikke på et særlig detaljeret niveau. Hvordan skulle vi dog det? Vi ved ikke, hvor vores stand skal ligge, hvor stor den er, hvad vi må og ikke må, om vi f.eks. skal have sikkerhedsvagter på. Det ville være omsonst at begynde at planlægge uden at have forudsætningerne. Normalt kræver det seks måneders planlægning at lave en fed oplevelse på Bogforum. Det når vi ikke i år på samme niveau«.

Og hun giver ikke meget for, at Bogforums udstillingsleder sidste uge meldte ud, at messen ikke har fået afbud fra et eneste forlag.