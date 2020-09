’Rosemary’s Baby’ er den mest klaustrofobiske film, jeg kender

Man taler om en litterær barselsbølge, og egentlig bryder jeg mig ikke om den slags prædikater, som man næppe ville hæfte på bøger om krig, erindring eller død.

Men rigtigt er det, at der de seneste år er udkommet flere og flere skildringer af fødsler og moderskab. Jeg er ikke selv mor og ved ikke, hvad det vil sige at blive mor. Men jeg ved, at jeg i lang tid har været optaget af moderskabet. Længe før denne såkaldte bølge. Endda før jeg var fødedygtig.

Få film har gjort så dybt et indtryk på mig som ’Rosemary’s Baby’. Jeg zappede ind i den, en aften jeg som barn var alene hjemme, og jeg sad klinet til skærmen, hvert øjeblik på nippet til at slukke. Det var ikke djævlebarnet, der skræmte mig, men Rosemarys endeløse høflighed, der driver hende til aldrig at sige nej – ikke til sine krævende naboer, ikke til sin egoistiske (kunstner)mand.