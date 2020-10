Dansk kulturhistorie: Hun debuterer i en alder af 72 år med en roman om sin mystiske bedstefar

Maleren og kunsthistorikeren Ernst Goldschmidt (1879-1959) er der ikke så mange, der husker. Han er ellers repræsenteret (i magasinerne) både på Statens Museum for Kunst og flere andre af landets museer, han har blandt meget andet skrevet et stort værk om fransk malerkunst, og han var i en menneskealder blandt Politikens flittige kronikører. Han delte sit liv mellem Paris og København, og begge steder synes han at have levet tilbagetrukket og omgærdet af en vis mystik.

Nu har Ernst Goldschmidts barnebarn, den i dag 72-årige Jeanne Goldschmidt, gjort ham til hovedperson og jegfortæller i en roman. Selv har hun kun truffet Ernst ganske flygtigt en enkelt gang for mere end 60 år siden, men så meget desto bedre og flittigere gør hun brug af det formentlig store materiale, arkiver, breve, billeder, der findes om og af ham.

Det er svært at debutere i en alder af 72 år og søge sit sprog, sådan som enhver forfatter typisk gør et menneskeliv tidligere. Jeanne Goldschmidt giver søgende sin fascination af figuren videre i en roman, hvis stof er stort og spiller på en baggrund af kultur, kunst og jødisk historie op gennem første halvdel af det 20. århundrede.