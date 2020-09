Anmelder om stakåndet roman: »Jeg vil så gerne rives med, men jeg bliver flået i stedet«

At være vanvittigt forelsket en ungdommens sommer på Korsika. At vælte fuldstændig kaotisk rundt i sine sanser og følelser, med hovedet under armen og hjertet i flammer. Det lyder meget lækkert, ikke? Jo, men også ekstremt intenst. Den franske fristelse ’En pige som hende’ ligner med sine 118 sider en oplagt flugt fra grådansk hverdag, men stemmen i bogen forbliver så stakåndet forelsket, at man som læser næsten ikke kan komme ind i bogen.

Jeget i bogen er 16 år og er på Korsika med en mandlig slægtning. Han skal mest holde øje med, at hun ikke udsætter sig selv for noget åndsfordærvende: »Navnlig ingen drenge, ingen solbadning, ingen volleyball, ingen strand«. Men hun behøver hverken strand eller drenge, for det er en kvinde, hun forelsker sig i.

En kvinde, der går med stærk cologne og klipper sine T-shirts i stykker, så der er åbne ærmegab. En kvinde, der danser og går på nudiststranden med sin veninde. En fri kvinde, der står som vibrerende modsætning til jegets mutte ufrihed.