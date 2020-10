Aksel kan ikke se forskel på uld og bomuld. Men det kan Anna

En forårsdag under lock down gik jeg forbi Nicoline Garn på Nørrebro. Ud ad butikkens dør var en kø på omkring 25 meter af unge kvinder, som skulle have garn, strikkepinde, maskemarkører: Klar til at strikke sig gennem covid-19-foråret. Vægtæpper er in, som var vi i 1970’erne. Det diskuteres jævnligt, hvornår en beklædningsdel er kulturel appropriation, og maskeringsforbuddet fra 2018 har understreget, at påklædning er et dybt politisk anliggende.

Nu viser flere nye skønlitterære værker også, hvordan vores liv er fulde af tekstiler, og tekstilerne fulde af politik.

Men forbindelsen mellem tekst og tekstil er ikke ny. Ordene kommer begge fra det latinske textus, som betyder at væve. I daglig tale er forbindelserne også tydelige: Man taler om at ’væve’ en historie, man ’trækker tråde’, holder ’den røde tråd’, ’binder knude’ på fortællinger og ’samler op’ på diskussioner, som var det strikketøj.