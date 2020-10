3 hjerter: Debutroman om race og klasse udstiller hvide menneskers 'gode' intentioner

Emira Tucker er en 25-årig afroamerikansk kvinde, der ikke rigtig ved, hvad hun vil. Hun babysitter det hvide barn Briar, mens hun prøver at finde ud af det.

Vi befinder os i staten Philadelphia i 2015, og en aften ringer hendes arbejdsgiver, mrs. Chamberlain (også kaldet Alix), fordi der er opstået en nødsituation. Emira tager Briar med i »Philadelphias hvideste supermarked«, og her anklager en vagt hende for at have kidnappet den lille pige.

Emira bliver rasende og magtesløs, optrinnet filmes af en supermarkedgæst. Så er vi i gang, og Kiley Reid skriver sig med ’En skøn alder’ ind i raceproblematikkerne i USA.